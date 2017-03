Ba băng trộm tại Bình Thạnh sa lưới

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự kết hợp với các lực lượng khác tăng cường tuần tra, triệt phá các băng nhóm tội phạm. Hiện quận quyết liệt trấn áp, kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn.