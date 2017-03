Ba thanh niên say rượu đi xả lũ gây ngập úng cả vùng

Chiều 17-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tô Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết công an huyện này đã xác định ba thanh niên ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa tự ý mở van xả lũ của hồ chứa nước Suối Vực làm ngập úng, cuốn trôi, hư hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

“Chiều nay, công an huyện báo cáo với UBND huyện đã làm rõ sự việc. Ba thanh niên say rượu vào khu vực hồ chứa nước Suối Vực, tự ý bấm nút van xả lũ làm nước chảy qua tràn, gây ngập úng. Nguyên nhân là do việc quản lý hồ chứa nước lỏng lẻo” - ông Bắc nói.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó Công an huyện Sơn Hòa, cũng cho hay cơ quan này đang tiếp tục điều tra để xử lý hành vi của các thanh niên trên.



Cửa xả lũ hồ chứa nước Suối Vực

Theo thông tin ban đầu, tối 14-3, ba thanh niên đồng bào dân tộc ở xã Suối Bạc trong tình trạng say rượu đi vào khu vực hồ chứa nước Suối Vực, đập phá khóa nhà vận hành, tủ điện, bật cầu dao điện, mở van xả lũ. Do đó, từ tối 14 đến sáng 15-3, một lượng lớn nước trong hồ liên tục chảy qua đập, đổ xuống các khu vực bên dưới, gây ngập úng nhiều khu vực thuộc hai xã Sơn Nguyên, Suối Bạc.

Theo ông Đặng Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên, trong thời gian dài, nước từ hồ Suối Vực bất ngờ đổ xuống, cuốn trôi hàng chục tấn mía, làm ngập úng, hư hại hơn 2.000 m2 hoa màu, làm hỏng sáu máy bơm điện của người dân, bồi lấp nhiều ruộng mía.

Tại xã Suối Bạc, nước xả xuống bất ngờ cũng gây ngập úng nhiều hecta mía, hỏng nhiều máy bơm điện của người dân. Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Sơn Hòa, nước đổ xuống ngờ từ hồ Suối Vực đã cuốn trôi 15 tấn mía đã thu hoạch, 18 máy bơm điện, ba cộ bò, một chiếc xuồng; làm hư hại gần 20 ha mía, hoa màu của người dân… ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Theo ông Bắc, hiện chính quyền các địa phương này đang tiếp tục thống kê, xác minh thiệt hại để có hướng xử lý.



Một góc hồ chứa nước Suối Vực

Trong khi đó, giải thích với Pháp Luật TP.HCM về việc để các thanh niên say rượu tự đi vào khu vực hồ, mở van xả lũ, ông Trần Tiến Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam - đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa nước Suối Vực, cho rằng do nhà quản lý cách tháp điều hành hồ chứa nước 800 m nên các công trực không thể phát hiện sớm sự việc.

Ông Anh cũng thừa nhận thời điểm xảy ra sự việc có bốn công nhân của công ty đang trực tại nhà quản lý hồ chứa nước. “Sau khi phát hiện van xả nước bị mở, các công nhân phải nhờ người dân hỗ trợ, mất mấy tiếng đồng hồ mới đóng lại được nên nước chảy ra ngoài nhiều” - ông Anh nói.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, cửa tủ điện vận hành đã bị đập phá, các nút vận hành đều bị mở. Các thanh niên trên đã mở tối đa tại cửa tràn xả lũ số 1. Ngoài ra, dây cáp cửa tràn phía sát sườn núi đã bị đứt khiến nước trong hồ qua cửa tràn chảy mạnh ra ngoài, đổ xuống ruộng của người dân. Theo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, hơn 2 triệu m3 nước đã chảy ra ngoài do bị mở van xả lũ.



Được biết hồ chứa nước Suối Vực có dung tích chứa hơn 10,5 triệu m3 nước, cung cấp nước tưới cho gần 800 ha lúa, mía, hoa màu và cấp nước sinh hoạt cho hai xã Suối Bạc, Sơn Nguyên. Hồ được xây dựng với kinh phí hơn 278 tỉ đồng, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015.