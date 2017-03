Bác sĩ Tường không ném xác nạn nhân xuống sông?

Theo M.Đức (VNN)

Đến ngày 28/10, sau nhiều ngày lùng sục quanh khu vực chân cầu Thanh Trì không có kết quả, đội thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã tạm dừng.Hiện lực lượng CSGT đường Thủy, Công an TP.Hà Nội đã chuyển hướng sang phương pháp dùng lưỡi câu rà đáy sông để tìm xác, bởi không loại trừ giả thiết thi thể bị trôi dưới đáy và lọt vào vùng trũng.Nói về việc tìm kiếm kéo dài nhưng chưa có kết quả, trên VTCNew, thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng phòng CSGT đường thủy (PC68), Công an TP.Hà Nội cho rằng, thi thể nạn nhân chưa nổi là điều hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt.Ông Cương phân tích với thời tiết lạnh như này, thi thể sẽ lâu nổi hơn. Thời gian có thể là 10, 15 ngày thậm chí đến 21 ngày. Thực tế có những thi thể phải đến 3 tuần sau mới nổi.Nhận định này trùng khớp với phán đoán của ông Nguyễn Văn Vân (52 tuổi, ở bến đò Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) - người từng có kinh nghiệm hơn 20 năm vớt xác trên sông Hồng.Ông Vân cho biết, thi thể nạn nhân thường sẽ nổi vào ban đêm. Với những người nhảy sông tự tử, có thể vài ngày là nổi lên, nhưng có trường hợp khi rơi xuống nước bị cát vùi lấp, đến cả chục ngày hay cả tháng sau mới nổi.Trong khi đó, chia sẻ trên Tri Thức, thiếu Tá Lê Việt Dũng – Đội trưởng đội khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TP Hà Nội cho rằng trường hợp thi thể của chị Huyền đến nay chưa nổi là hết sức đặc biệt. Nếu có ảnh hưởng của thời tiết cũng không thể lâu như vậy.Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm công tác hiện trường, ông Dũng cho biết, các vụ án nạn nhân bị chết dưới sông chỉ khoảng 3-5 ngày là nổi, chứ không có chuyện chìm đến cả 10 ngày ròng."Có thể thi thể chị Huyền đã nổi tại một khu vực nào đó nhưng chưa có ai phát hiện ra", ông Dũng nhận định.Đề cập đến tình huống không ngờ nhất, ông Doãn Quốc Hưng - Đội trưởng đội thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân phỏng đoán, có thể nạn nhân không bị ném tại đây, vì đội thợ lặn đã tìm rất kỹ.Lý do ông Hưng đưa ra là cho đến nay, tất cả việc tìm kiếm mới chỉ dựa theo lời khai của Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra chứ không có căn cứ khác.Trong trường hợp nếu có bị ném thật, thì xác nạn nhân cũng đã nổi, cơ quan chức năng đã phát tờ rơi khắp nơi và ắt phải có người này, người kia nhìn thấy.Đây cũng là nghi vấn được gia đình nạn nhân đặt ra. Phía gia đình đã đề nghị cơ quan điều tra lấy lại lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, để làm rõ thi thể nạn nhân có bị buộc đá, có bị bơm thuốc gì hoặc chặt xác phi tang hay không?