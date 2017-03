Bắn chết người cự cãi tại quán ăn khuya

Chiều 21-1, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Lộc (24 tuổi, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) để điều tra vụ nổ súng khiến một người chết xảy ra vào khuya 20-1.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 20-1, tại quán phở vỉa hè ở ngã tư Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu (phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột), nhóm của Lộc sau khi đi nhậu về đã vào đây ăn khuya. Tại đây, nhóm Lộc xảy ra xích mích với một nhóm thanh niên khác cũng đang ăn tối. Trong lúc cãi vã, bất ngờ Lộc rút trong người ra một khẩu súng nhằm thẳng người thanh niên tên Nguyễn Anh Kha (31 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) bóp cò.



Khu vực ngã tư nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Sau tiếng nổ lớn, Kha gục xuống đường chết tại chỗ. Khách đang ăn khuya tại quán vỉa hè bỏ chạy tán loạn.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ vào sáng hôm sau, thu giữ một khẩu K59 từ tay Lộc. Công an vẫn chưa thu được đầu đạn trong vụ nổ súng.

Theo Đại tá Bôn, vụ việc khá phức tạp, phía cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, lấy lời khai thêm nhiều người liên quan. Công an đang làm rõ lời khai nghi can về mâu thuẫn của hai nhóm cũng như nguồn gốc khẩu súng mà công an thu giữ trong tay Lộc.