Bắn lại công an khi bị dừng xe kiểm tra

Rạng sáng 26-1, Tổ tuần tra của Công an thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, phát hiện hai thanh niên đi trên một xe môtô, không có biển kiểm soát. Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Hai tên dùng súng (loại bắn đạn hoa cải), bắn lại tổ tuần tra, rồi phóng xe bỏ chạy. Các công an viên đã truy đuổi đồng thời điện báo Công an huyện Kinh Môn, bắt được hai đối tượng.

Chúng khai tên là Nguyễn Sỹ Luận, 41 tuổi và Đoàn Thanh Bình, 24 tuổi, đều quê ở xã Yên Đức, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Công an đã thu giữ tại chỗ, 1 khẩu súng (loại thể thao nòng dài), 1 viên đạn, 1 dùi cui điện.

Qua xét hỏi bước đầu, bọn chúng khai nhận mang theo súng và dùi cui điện, làm vũ khí, hung khí đến huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để cướp tài sản.

Theo Đoàn Quang (CAND)