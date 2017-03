Băng cướp đội lốt xe khách sa lưới

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng công an các tỉnh Tiền Giang, Long An bắt khẩn cấp tám đối tượng trong băng nhóm chuyên cướp tài sản của hành khách đi xe về các tỉnh miền Tây. Ngoài ra, hiện công an đang tiếp tục truy bắt một đối tượng có liên quan đang còn bỏ trốn.

Vừa qua, một tờ báo tại TP.HCM có đăng loạt bài điều tra về hoạt động của một băng nhóm dưới danh nghĩa là xe chở hành khách từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây nhưng dùng nhiều thủ đoạn hăm dọa để cướp tài sản, trấn lột tiền của hành khách, rồi đẩy họ xuống dọc đường.

Sau khi bị cướp tài sản, hành khách đã đến công an một số tỉnh nơi họ bị đẩy khỏi xe trình báo. Sau khi báo phản ảnh, Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC45 Công an TP phối hợp cùng công an các tỉnh khác để tìm nạn nhân, điều tra hoạt động của băng nhóm này.

Hiện nay Công an TP.HCM đã phối hợp cùng công an các tỉnh xác định được gần chục vụ và nhiều nạn nhân bị trấn lột, cướp tài sản.