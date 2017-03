Bắt 1 nghi can ném đá xe khách trên quốc lộ 14

Sáng 11-7, Công an phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết đã bắt giữ Ngô Quốc Vũ (19 tuổi, trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ). Vũ được xác định là nghi can chủ mưu ném đá xe khách xảy ra vào khuya 10-7.



Nghi can Ngô Quốc Vũ tại cơ quan công an.

Thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ đêm 10-7, ông Phạm Ngọc Thơ (62 tuổi, trú phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) điều khiển xe khách biển số 47B-013.46 lưu thông trên quốc lộ 14. Khi đến đoạn đường thuộc phường Thiện An thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên cầm đá ném vào kính trước xe.



Xe ô tô khách bị ném đá vỡ kính trước.

"Xe đang chạy thì nghe một tiếng “rầm”. Tôi vội dừng xe lại kiểm tra thì phát hiện kính trước xe bị trúng đá rạn vỡ, một nhóm thanh niên đang bỏ chạy. Trên xe lúc đó có khoảng 10 người, có hai cháu bé ngồi ghế trước nhưng may mắn không bị thương tích” - ông Thơ kể lại.

Sự việc được ông Thơ trình báo Công an phường Thống Nhất. Ngay sau đó, công an phường đã triển khai lực lượng truy bắt nhóm nghi can ngay trong đêm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.