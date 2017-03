Bắt 2 đối tượng hành hung nhà báo ở Thái Nguyên

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an TP Thái Nguyên và Công an huyện Phú Bình bắt giữ 2 đối tượng chính gây ra vụ hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (44 tuổi), Phó Trưởng Phòng Thời sự, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.