Bắt 2 hung thủ đánh chết người trong lô cao su

Ngày 7-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với Công an huyện Long Thành bắt khẩn cấp hai nghi can gồm Nguyễn Thành Đạt (21 tuổi) và Tạ Danh Tiềm (22 tuổi) cùng ngụ ấp 1, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cơ quan điều tra, cả hai nghi can Đạt và Tiềm được xác định là những người tham gia đánh ông Phạm Văn Hải (55 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bàu Cạn) tại nông trường cao su Thái Hiệp Thành khiến nạn nhân tử vong sau đó.



Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, tối 5-4, sau khi nhậu cùng nhóm bạn, Đạt dùng xe máy chở Tiềm từ xã Bàu Cạn ra xã Tân Hiệp (huyện Long Thành). Khi đến đoạn lô cao su thuộc nông trường Thái Hiệp Thành, nhóm của Đạt gặp ông Hải đang đi bộ một mình. Thấy nhóm của Đạt lại gần, ông Hải nói: "Tao xỉn rồi, tao chấp hết tụi bây".



Bực tức Đạt dừng xe cùng Tiềm xông tới đánh ông Hải tới tấp. Tiếp đó, Tiềm vào chốt bảo vệ gần đó lấy một bình sứ đánh nhiều cái vào đầu ông Hải khiến nạn nhân bị thương nặng. Ông Hải bỏ chạy đến nông trường cao su Thái Hiệp Thành nằm ở hiên nhà kho nhưng đã tử vong sau đó.

Như tin đưa tin, vào sáng 5-4, bảo vệ của nông trường cao su Thái Hiệp Thành phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới hiên nhà kho của nông trường nên trình báo cơ quan chức năng. Thi thể ông Hải chỉ mặc chiếc quần đùi, trên người có nhiều vết thương còn dính máu.