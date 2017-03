Bắt băng trộm cướp nghiện ma túy

Qua đó, công an bắt giữ Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Tấn Nghĩa, Nguyễn Văn Y (cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Trần Trung Hiếu (ngụ quận Thủ Đức) về hành vi trộm cắp, cướp tài sản. Ngoài ra còn có Trần Quốc Mạnh (ngụ quận Thủ Đức) bị tạm giữ vì chuyên tiêu thụ tài sản do bốn nghi can trên phạm tội mà có.

Các đối tượng trong nhóm cướp. Ảnh: HT

Đặc biệt khi khám xét nơi ở của các nghi can, công an đã thu được rất nhiều túi xách, điện thoại, xe máy, giấy tờ cướp được của nhiều nạn nhân, đồng thời còn có nhiều dụng cụ dùng để cắt, mở khóa…

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định bị bại của băng trộm cướp này. Theo các đối tượng khai nhận đã gây ra hàng chục vụ cướp giật, trộm cắp tại quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 2… nhiều vụ chúng không thể nhớ nổi thời gian và địa điểm gây án.

