Bắt bảo kê quán karaoke, ép tiếp viên, cướp tài sản

Trước đó ba nghi can đã câu kết để bảo kê, điều nhân viên nữ cho khách có nhu cầu tại một số quán karaoke ở Tây Hồ. Những nhân viên nữ sau khi phục vụ khách xong đều phải trích tiền lại cho các nhóm bảo kê này. Khi chị NTH (18 tuổi) không thực hiện theo lời, nhóm này đã tìm đến phòng trọ chị H. bắt quay lại làm việc nhưng chị H. từ chối. Cả ba liền ép chị H. đưa 2 triệu đồng, đồng thời bắt chị viết giấy vay nợ bọn chúng 9 triệu đồng. Để khống chế, Nga lấy dao lam mang theo sẵn dọa rạch mặt nên chị H. buộc phải ký giấy nợ.

Ba nghi can trong nhóm bảo kê quán karaoke tại cơ quan điều tra. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Bức xúc trước hành động nhóm bảo kê, người dân đã điện thoại thông báo cho Công an quận Tây Hồ. Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ ba đối tượng trên, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Được biết Lê Hoài Nam mới ra tù, từng có tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, gây rối trật tự, tàng trữ ma túy trái phép. Vũ Hữu Chung cũng từng bị tòa án tuyên 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.