Bắt chủ quán karaoke chém chết khách

(PLO) - Sáng 19-3, Cơ quan công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ anh Nguyễn Ngọc Phong (29 tuổi, trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) bị chém chết.