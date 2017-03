Bắt đối tượng hành hung bác sĩ

Tuấn là nghi phạm trong vụ hành hung BS Phạm Thanh Tùng, khoa Ngoại, BV Thanh Nhàn (Hà Nội) vào ngày 20-9.



Bác sĩ Tùng đang được điều trị tại BV

Theo lời kể của BS Tùng, khoảng 22 giờ ngày 20-9, bệnh nhân Nguyễn Gia Huy (bốn tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) được hai người nhà bế vào phòng cấp cứu ngoại trong tình trạng khóc, sưng nề vùng trán, người nhà kể cháu bé bị ngã. Ngay lập tức, BS Tùng đã tiến hành thăm khám cho cháu bé. Lúc thăm khám cháu bé tỉnh, đi lại bình thường, sưng nề vùng trán, không chảy máu, sờ không thấy lún sọ.

“Chúng tôi đã giải thích với gia đình bệnh nhân cần theo dõi cháu tại khoa cấp cứu và đã cho chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não theo nguyện vọng của gia đình” – BS Tùng kể lại.

Theo BS Tùng, đã liên hệ với phòng chụp của BV Ung bướu Hà Nội (vì máy chụp của BV bị hỏng) để chụp cho cháu bé, đồng thời cử một điều dưỡng hỗ trợ cháu bé đi chụp tại BV Ung bướu Hà Nội.

“Tuy nhiên, do cháu bé sợ hãi không chịu chụp phim nên tôi giải thích người nhà đưa cháu quay trở lại BV để theo dõi thêm. Nhưng người nhà đã bế cháu bé đi không quay trở lại phòng khám cấp cứu ngoại” – BS Tùng nói.

Sau đó, một thanh niên đã lao vào chửi và đấm nhiều lần liên tục vào mặt BS Tùng ngay trong phòng khám cấp cứu ngoại khi BS Tùng đang khám cho bệnh nhân cấp cứu.

Trả lời Pháp luật TP.HCM, BS Tùng khẳng định: “Tôi đã làm đúng tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc khi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Bệnh nhân vào đã được khám cấp cứu theo đúng quy trình chuyên môn, nhanh chóng, khẩn trương”.

BS Phạm Quang Phúc, Phó trưởng khoa Ngoại sọ não- chấn thương chỉnh hình, BV Thanh Nhàn, cho biết BS Tùng bị gãy xương gò má bên trái, đã phẫu thuật nâng xương gò má. Tuy nhiên, còn biểu hiện đau đầu, quên, có khả năng bị chấn động não.

Theo BS Phúc, việc hành hung cán bộ y tế không chỉ làm cán bộ y tế hoang mang lo sợ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. “Chúng tôi mong muốn an ninh BV được tăng cường, để cán bộ yên tâm làm việc” – BS Phúc đề nghị.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lưu Thị Liên, cho biết tình trạng người nhà hành hung BS là nỗi lo toàn ngành y tế, đe dọa đến sự an toàn của đội ngũ cán bộ ngành y đang hàng ngày hàng giờ khám chữa bệnh cho người dân. Qua sự việc này, các BV cần tăng cường đảm bảo an ninh, cần phải đặt camera tại những vị trí nhạy cảm để đảm bảo an ninh bệnh viện.

Cách đây không lâu, tại BV Bạch Mai cũng xảy ra sự việc người nhà hành hung cán bộ y tế trong khi đang tiến hành cấp cứu.