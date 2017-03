Bắt giam nghi phạm xâm hại bé gái 8 tuổi ở Hà Nội

Liên quan đến vụ án bé gái 8 tuổi tại Hoàng Mai (Hà Nội) nghi bị xâm hại tình dục, ngày 16-3, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Mạnh Hùng (34 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về tội dâm ô trẻ em.

Trước đó, ngày 13-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự dâm ô với trẻ em trên.

Như đã đưa tin, chị N.T.L (45 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) có đơn tố giác về việc con gái 8 tuổi của mình bị Cao Mạnh Hùng xâm hại tình dục.

Sự việc xảy ra tối 8-1-2017, sau khi bị xâm hại, bé gái đã kể lại vụ việc với chị mình. Sau đó, người chị này đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho người lớn trong gia đình.

Bức xúc về sự việc, chị L. đã đưa con gái đến Công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Hùng.

Ngày 11-1, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập Hùng để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L. tố cáo. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an quận Hoàng Mai, Hùng bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai và được thả sau đó.

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã có thông báo về việc gia hạn thời gian xác minh đơn tố cáo thêm 2 tháng. Lý do bởi thời hạn giải quyết tố giác của chị L. đã hết, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hay không.

Ngày 13-3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có yêu cầu TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2017.

Viện kiểm sát Tối cao cũng đã có thông báo yêu cầu VKSND TP.Hà Nội vào cuộc làm rõ, báo cáo vụ việc.