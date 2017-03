Bắt giữ khẩn cấp một người Trung Quốc buôn lậu phụ tùng ô tô

Kiểm tra phụ tùng ôtô được nhập lậu từ nước ngoài. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trước đó, ngày 30/3, tại số 5B khu C Hồng Vận, thuộc phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Đội chống buôn lậu và gian lận thương mại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện xe tải biển kiểm soát 29C-112.88 do Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1994, trú tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, Móng Cái đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa là phụ tùng ôtô vào cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô A Khôi.

Lực lượng công an đã tiến hành các thủ tục hành chính kiểm tra phương tiện trên và thu giữ 183 mặt hàng là các chi tiết phụ tùng ôtô do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, là hàng nhập lậu. Số hàng trên của Chen Chunying, có giá trị khoảng trên 2 tỷ đồng.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng liên quan khai nhận đã mua số hàng trên ở Đông Hưng, Trung Quốc, sau đó thuê người vận chuyển trái phép qua biên giới, không khai báo hải quan, sau đó đưa về cất giấu tại cửa hàng trên để tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc./.

Theo VĂN ĐỨC (TTXVN/VIETNAM+)