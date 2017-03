Bắt giữ nghi can đòi tiền ‘bảo kê’ công nhân

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Sẻn (24 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của công nhân và hủy hoại tài sản tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại - dịch vụ Vĩnh Hưng Đạt tại Khu công nghiệp Kim Huy.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian làm việc tại Công ty Vĩnh Hưng Đạt, nghi can Sen đã cưỡng đoạt tiền của nhiều công nhân. Ngoài ra, Sẻn còn đập phá tài sản của công ty, hăm dọa đòi tiền “bảo kê”. Các nạn nhân và Ban giám đốc Công ty Vĩnh Hưng Đạt làm đơn tố cáo nghi can Sẻn gửi cơ quan công an. Lực lượng công an đã bắt giữ Sẻn khi nghi can đang bỏ trốn tại tỉnh Kiên Giang.

UBND TP Thủ Dầu Một đã khen thưởng nóng cho lực lượng Công an có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt nghi can cưỡng đoạt tài sản của hàng chục công nhân Công ty TNHH Sản xuất thương mại – dịch vụ Vĩnh Hưng Đạt.