Bắt giữ người trái phép, ép đi bán dâm

18h ngày 25/11, CA phường Đức Giang, quận Long Biên nhận được tin báo về việc bắt giữ người trái pháp luật tại ngách 528/91 Ngô Gia Tự, tổ 15, phường Đức Giang.



Bước đầu CA phường làm rõ: Cháu Nguyễn Thị C (SN 1997, ở thôn Kênh Đào, An Mỹ, Mỹ Đức, HN) và Nguyễn Thị T (SN 1996, ở Thanh Xuân, Châu Thành, Hậu Giang) là nhân viên làm thuê ở quán cà phê 89 thuộc xã Liên Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên.



Hai cháu này bị chủ quán tên là Phúc (chưa rõ họ, tuổi, địa chỉ) bắt tiếp khách (bán dâm) nên sợ đã bỏ trốn lên nhà người quen của cháu C là anh Hoàng Tùng Ngọc (ở ngách 528/91 Ngô Gia Tự, tổ 15).



Đối tượng Phúc cho người là Nguyễn Văn Long (SN 1993, ở Tan Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên) cùng 3 đối khác (chưa rõ) đến nhà anh Ngọc để bắt 2 cháu về Yên Mỹ. CA quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.





