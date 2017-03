Bắt hai anh em ruột buôn ma túy liên tỉnh

Biết được Vân thiết lập đường dây ma túy liên tỉnh, đưa ma túy đá từ phía Bắc vào cung cấp cho các tỉnh miền Trung, PC47 Công an tỉnh Nghệ An đã thiết lập chuyên án 288V để vào cuộc điều tra.

Khoảng 22 giờ đêm 19-11, hai anh em Vân và Tiến mang ma túy vào đến khu vực ngã ba Quán Bàu (phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) thì bị PC47, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng phá chuyên án trên, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 5 kg ma túy đá, ba điện thoại di động.

Vân là đối tượng từng có một tiền án về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy ra tù đầu năm 2015.

Ngày 20-11, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho Ban chuyên án 288V trên.

Hiện PC47, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.