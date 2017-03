Bắt hai chị em nghiện và buôn bán ma túy

Thông tin ban đầu, đêm 9-11, trinh sát phát hiện Thảo bán ma túy cho con nghiện tại hẻm 997 Trần Hưng Đạo (phường 5, quận 5). Trên xe của người phụ nữ này, công an phát hiện một chiếc bánh tiêu bên trong có hai bịch nylon chứa tinh thể trắng nên tiến hành di lý về trụ sở để điều tra.



Ngay trong đêm, công an ập vào nơi ở của Thảo tại đường Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5) thì phát hiện chị ruột Thảo là Võ Thị Thu Hồng có giữ một bịch nylon có chứa 91 gói nhỏ chứa tinh thể không màu, năm viên nén và một số tang vật khác.



Kiểm tra tại phòng của Hồng trên lầu 4, công an cũng thu giữ nhiều tang vật khác nghi là ma túy nên tiến hành tạm giữ. Theo đó, số tang vật công an thu giữ của Hồng là 297,8799 g ma túy đá và hơn 366 g các chất khác chưa có kết quả giám định.



Qua điều tra truy xét, ban đầu Hồng khai nghiện ma túy. Từ tháng 10-2016, Hồng nhiều lần mua ma túy của một thanh niên gốc Hải Phòng rồi phân nhỏ bán lại cho các con nghiện. Riêng Thảo cũng nghiện và mua ma túy của chị mình nhiều lần để sử dụng và bán kiếm lời cho đến khi bị bắt.



Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.