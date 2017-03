Bắt hơn 30 người trong đường dây rút ruột xăng dầu

Đà Nẵng: Phát hiện kho chui mua xăng từ tài xế xe bồn Sáng 9-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng phối hợp với cảnh sát PCCC khám xét khẩn cấp kho hàng tại số 6 Phan Đăng Lưu. Tại đây cơ quan chức năng phát hiện nhiều thùng phuy, can nhựa chứa gần 200 lít xăng và gần 2.000 lít dầu diesel không rõ nguồn gốc. Theo công an, kho hàng do Mai Đình Toàn (trú cùng địa phương) làm chủ. Đây là một trong những điểm mua xăng dầu lậu mà các cánh sửa xe cũng như người bán xăng dầu lẻ thường lui tới mua, bởi mỗi lít xăng dầu được mua tại kho của Toàn sẽ rẻ hơn ngoài thị trường ít nhất là 2.000 đồng/lít. Kho hàng rộng hơn 320 m2 được Toàn thuê hoạt động buôn bán. Theo Toàn, mỗi ngày kho mua khoảng 400 lít xăng dầu từ những tài xế vận chuyển xe bồn với giá 15.500 đồng, Toàn bán lại ăn chênh lệch hơn 2.000 đồng/lít. Điểm kinh doanh xăng dầu lậu này nằm trong khu dân cư, nguy cơ cháy nổ cao. Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý. KIM THÁI