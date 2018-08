Bắt kẻ dâm ô cháu vợ

Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Văn Năm (55 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.



Trương Văn Năm.

Theo công an, vào tháng 3-2018, lợi dụng những lúc người thân của bé TTC (10 tuổi, cháu vợ của Năm) đi vắng, Năm đã lẻn vào nhà và nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với bé C. và dọa bé C. không nói với người khác.

Đến cuối tháng 7-2018, thấy con có nhiều biểu hiện lạ nên mẹ bé C. gặng hỏi và bé C. đã kể lại toàn bộ sự việc. Vụ việc được trình báo công an và Năm đã thừa nhận toàn bộ hành hành vi phạm tội của mình.