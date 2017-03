Bắt kẻ giết người tình, cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, giữa Nhân và chị VTMD (ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán) có quan hệ tình cảm và Nhân hay ghen tuông bóng gió. Khoảng 23 giờ ngày 5-6, Nhân chạy xe máy đến nhà chị D. và ngủ lại. Đến sáng hôm sau khi thức giấc Nhân hỏi chị D. về chuyện cái thai mới được hai tuần tuổi. Nghe chị D. nói sẽ phá thai vì “Nhân còn trẻ, chưa thể làm cha được”, bực tức Nhân xông đến siết cổ người tình đến chết. Sợ bị phát hiện, Nhân lấy chiếc váy mặc cho nạn nhân rồi kéo xác xuống ao phía sau nhà để phi tang. Sợ thi thể nạn nhân nổi lên nên Nhân vào nhà lấy một thanh sắt nặng 30 kg đè lên xác nạn nhân. Lúc quay lại nhà lấy quần áo Nhân phát hiện dưới tấm nệm có hơn 10 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ của chị D. nên đã cầm cho vào túi rồi lẩn trốn.

Sau đó Nhân lấy điện thoại của chị D. nhắn tin cho người nhà nạn nhân “đang đi chơi với Nhân, mấy ngày nữa sẽ về” nhằm đánh lạc hướng. Đến sáng 16-7, người dân phát hiện thi thể của chị D. đang trong giai đoạn phân hủy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ điều tra xác định nghi can gây án là Nhân. Tuy nhiên, lúc này Nhân đang bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 13-8, Nhân xuất hiện ở xã Ngọc Định, cách hiện trường gây án khoảng 3 km thì bị các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

VĂN NGỌC