Bắt khẩn cấp 1 người hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Ngày 18-10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Xuân (41 tuổi, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Xuân bị bắt hôm 17-10 theo Điều 79, Bộ luật Hình sự.



Trần Thị Xuân tại cơ quan công an.

Theo công an, việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Xuân đảm bảo đúng trình tự, quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Thị Xuân để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Trước đó, ngày 26-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với Lê Đình Lượng (52 tuổi, trú xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.