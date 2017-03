Bắt khẩn cấp đối tượng dùng xẻng đánh chết tình nhân

Chiều 29-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (TPĐà Nẵng) cho biết đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh (30 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) cho Phòng Cảnh sát hình sự - PC45 để tiếp tục, điều tra làm rõ hành vi giết người.



Hiện trường vụ án

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, người dân địa phương bất ngờ phát hiện thi thể chị Ng.Th.Th.V. (36 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) tại một phòng trọ ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu). Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành vào cuộc điều tra. Xác định đây là vụ án mạng có nhiều tình tiết phức tạp nên PC45 (Công an TP Đà Nẵng) đã xuống trực tiếp hiện trường để tham gia, truy xét nhanh hung thủ gây án. Trong chiều cùng ngày, qua xác minh, PC45 xác định Thanh là nghi can gây ra vụ án mạng nói trên.



Nghi can Thanh tại cơ quan điều tra

Bước đầu, PC45 xác định Thanh và chị V. có quan hệ tình cảm với nhau và cả hai mới thuê trọ tại phường Hòa Minh được vài ngày. Do mâu thuẫn, sáng 29-10, Thanh dùng xẻng sát hại chị Vân khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau đó, Thanh khóa trái phòng trọ và bỏ đi nơi khác.

Theo PC46, Thanh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và có biểu hiện “ngáo đá” khi bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.