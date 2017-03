Bắt khẩn cấp kẻ lừa chạy việc vào cơ quan nhà nước

Trước đó, Dinh lên sàn giao dịch thương mại điện tử chovinh.com và trang Facebook Rao vặt Online Việt Nam thông báo “tuyển dụng gấp hai điều dưỡng, một lái xe công an tỉnh, kế toán cơ quan nhà nước...”. Dinh yêu cầu phải đưa trước tiền đặt cọc và hứa người được tuyển sẽ đi làm sau ba tuần. Anh Cao Doãn Hải (huyện Thanh Chương) đã liên lạc với Dinh và được Dinh đảm bảo sẽ lo cho vào làm tài xế tại Công an tỉnh Nghệ An.

Sau đó hai người hẹn nhau đến quán cà phê bàn công việc, anh Hải đã đưa trước 250 triệu đồng. Nhận tiền, Dinh thay số điện thoại rồi bỏ trốn. Ngày 10-8, anh Hải đến công an tố cáo. Sau khi bắt Dinh, công an ra thông báo ai gặp trường hợp tương tự anh Hải thì liên hệ để được giải quyết…

Được biết ngoài việc “tuyển lao động trong nước”, Dinh còn thông báo nhận người làm việc tại Mỹ với chi phí 17.000 USD/trường hợp.