Bắt một giám đốc người Trung Quốc trốn truy nã

(PL)- Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an phối hợp phòng PC52 - Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Chen Si Jing (Trần Tứ Tinh) là đối tượng bị công an Trung Quốc truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-5-2013, Công an TP Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ra lệnh bắt tạm giam Chen Si Jing nhưng y đã bỏ trốn. Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Tây Ninh xác định Chen Si Jing đang làm giám đốc Công ty TNHH Vật Liệu Mới Á Thái Lợi tại Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh. Tối 16-12, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành bắt Chen Si Jing và chuyển giao cho Cục C52 thụ lý theo biên bản phối hợp phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. K.THỤC - N.ĐỨC