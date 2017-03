Bắt nghi can cài mìn trong hộp quà gửi tặng 'đối thủ'

(PLO) - Về vụ nổ loa gửi trên xe khách làm 3 người bị thương nặng, ngày 26-10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp cùng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt khẩn cấp Lê Đức Đệ (27 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu Đệ khai, trong quá trình làm nghề ốp thạch cao có cạnh tranh và mâu thuẫn với một người đàn ông tên Tùng (ở phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) cũng làm nghề ốp thạch cao nên đã chế mìn bỏ vào loa gửi đi để trả thù. Hiện trường vụ hộp quà đựng loa phát nổ trên xe giường nằm khiến vỡ hỏng kính xe.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, khoảng 11 giờ trưa 30-9, khi xe giường nằm H-N mang BKS 29B-056.71 (của Công ty CP vận tải Thanh Xuân) chạy tuyến TP Vinh-Hà Nội, chở hơn 10 hành khách chạy trên quốc lộ 1A (qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) thì anh Thái Viết Hảo (35 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) lấy hộp quà của khách gửi bóc ra xem chiếc loa bên trong. Khi anh Hảo đang xem và thử chiếc loa thì phát nổ lớn khiến anh Hảo bị thương nặng. Vụ nổ cũng làm hai lái chính và lái phụ xe khách là anh Phan Đình Ninh (39 tuổi, trú xã Nghi Vạn) và anh Trần Văn Tám (34 tuổi, ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị thương nặng. Vụ nổ làm hành khách hoảng sợ, hoang mang. Anh Ninh bị thương ở tay nhưng vẫn gắng phanh, dừng xe rồi mở cửa để hành khách xuống xe tránh bị ngạt. Ngay sau đó, anh Ninh, anh Tám, anh Hảo được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Anh Tám và anh Ninh cho biết cách đây ba ngày (tức ngày 27-9) có một người ở Nghệ An gửi hộp quà và bảo khi xe ra đến cây xăng ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) sẽ có người nhận quà. Cước phí vận chuyển là 50 ngàn đồng. Quá trình xe di chuyển, anh Hảo và nhà xe gọi vào số điện thoại ghi trên hộp quà gửi nhưng người ta bảo không phải hàng của mình nên không tra lấy. Trưa 30-9, anh Hảo tò mò mở hộp quà ra thấy chiếc loa to hơn viên gạch có tai nghe, có cổng bỏ thẻ nhớ. Anh Hảo đang thử xem loa có hát được hay không thì phát nổ. Anh Hảo đã phải phẫu thuật cắt cụt bàn tay, mặt biến dạng. Anh Tám đã được phẫu thuật lấy kính găm vào lưng và chữa vết rách trên người. Anh Ninh cũng đã được mổ lấy một số mảnh kim loại và giấy găm vào vết thương ở vai…. Ngày 1-10, Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) quốc gia đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an Nghệ An khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc nổ hộp quà gửi trên xe khách giường nằm làm 3 người bị thương vào trưa 30-9. Đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những cá nhân, tổ chức vi phạm. Theo Ủy ban ATGT quốc gia, mặc dù đây không phải là TNGT và không có nạn nhân tử vong nhưng vụ việc này gây mất an ninh, uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của đơn vị vận tải, lái xe, phụ xe và hành khách, tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần phòng ngừa không để xảy ra những vụ việc tương tự. Cơ quan công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng PC 45, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra ra Đệ là người gửi hộp quà chứa loa phát nổ trên. Đệ mua thuốc nổ, kíp mìn về chế thành mìn tự tạo rồi đi mua chiếc loa nghe nhạc để bỏ mìn vào bên trong. Sau đó, Đệ gói loa chứa mìn thành hộp quà rồi ghi số điện thoại “đối thủ” và nhờ người mang “hộ quà” ra thuê xe khách BKS 29B-056.71 chuyển tặng cho “đối thủ”. Tuy nhiên “đối thủ” là anh Tùng khi nghe nhà xe gọi ra lấy “quà” thì không ra lấy vì không biết ai gửi tặng “quà” lạ cho mình. ĐẮC LAM