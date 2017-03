Bắt nghi can chém người giúp bạn

Ngày 2-4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Long An bắt giữ Nguyễn Thanh Tài (24 tuổi, quê Sóc Trăng) bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.



Nghi can Tài bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24-8-2014 Tài cùng với Thạch Phonh (23 tuổi) và Lê Văn Thêm (19 tuổi) nhậu tại một quán nhậu thuộc ấp 3B (xã Hựu Thạch, huyện Đức Hòa, Long An).

Sau khi đã say, Thạch Phonh rủ Tài và Thêm đi giúp mình giải quyết mâu thuẫn trước đó với anh Giang Duy Khánh. Cả nhóm về nhà lấy mã tấu rồi đi tìm Khánh “nói chuyện”.



Khi thấy Khánh cả ba đã lao vào tấn công khiến Khánh bị thương tích gần 40%. Sau khi gây án, cả hai Phonh và Thêm bị bắt ngay sau đó, riêng Tài bỏ trốn lên thị xã Thuận An làm thuê, sinh sống cho đến khi bị bắt.