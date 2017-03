Bắt nghi can cướp rồi hiếp dâm nạn nhân

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã bắt giữ Lâm Văn Dương (22 tuổi, ngụ xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Hiện Dương đang bị khởi tố về tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 19-7, Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp Dương và thu giữ nhiều tang vật như xe mô tô, băng keo… nghi sử dụng để gây án. Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của Dương, công an còn thu giữ 16 đĩa CD có nội dung khiêu dâm. Tại cơ quan công an, Dương thừa nhận đã thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm, trong đó có một vụ hiếp dâm trẻ em.

Mỗi lần trước khi gây án, Dương điều nghiên đoạn đường đi lại, quy luật sinh hoạt của các “con mồi” rất kỹ. Sau đó, Dương phục sẵn ở đoạn đường vắng, chờ nạn nhân đến để tiếp cận bằng cách giả vờ nhờ chỉ đường rồi khống chế đưa vào chỗ vắng cướp tài sản và giở trò đồi bại.

Lâm Văn Dương (ảnh nhỏ). Những đoạn đường vắng nơi nghi can khống chế nạn nhân cướp tài sản và giở trò thú tính. Ảnh: GIA LINH

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 21-6 đến 13-7, Dương thực hiện ba vụ cướp tài sản (gồm hai đôi bông tai, hai điện thoại di động, 21.000 đồng) và hiếp dâm trên địa bàn huyện Châu Thành. Trong ba vụ này, nạn nhân của Dương là ba cô gái từ 13 đến 19 tuổi. ngoài ba vụ nói trên, Dương còn thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ cướp khác. hiện công an đang làm rõ.

Cháu NTTH (13 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) vẻ mặt vẫn còn chưa hết nét sợ hãi khi kể lại tai nạn xảy ra với mình vào trưa 6-7. Theo cháu H., buổi trưa hôm đó, cháu đang đạp xe về nhà thì có một thanh niên đi xe máy dừng lại hỏi thăm nhà người quen. Bất ngờ, người này khống chế H., dùng băng keo dán miệng H. rồi kéo vào bãi rác gần đó cướp đôi bông tai vàng của H. Chưa dừng lại đây, kẻ cướp còn giở trò đồi bại với H. “Con cứ tưởng người ta hỏi đường nên mới chỉ. Lúc đó con giằng co để thoát ra và kêu cứu mọi người nhưng không thoát ra được” - cháu H. kể lại.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra trên địa bàn đã được cơ quan công an nắm bắt, triển khai kế hoạch truy bắt thủ phạm. Qua biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Lâm Văn Dương là nghi can có nhiều nghi vấn. Ngày 19-7, Công an huyện Châu Thành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Dương để phục vụ điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

