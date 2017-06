Bắt nghi can móc nối với người TQ để buôn ma túy

Ngày 27-6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt giữ một nghi can có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn.

Theo đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Lạng Sơn) đã phát hiện một nhóm nghi can trong nội địa Việt Nam móc nối với các nghi can người Trung Quốc để mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh Tây Bắc lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Ngay lập tức, cảnh sát đã xác lập chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.



Toàn bộ 10 bánh heroin tại cơ quan công an

Vào hồi 17 giờ 30 ngày 26-6, tại một nhà nghỉ trên đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, ban chuyên án tổ chức phá án, bắt quả tang nghi can Trần Khắc Dương (22 tuổi, trú tại thôn Tuy Hòa, Phú Yên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 10 bánh chất bột màu trắng. Dương khai nhận đây là heroin. Số “hàng trắng” này được cất giấu hết sức tinh vi trong vỏ chiếc xe mô tô Airblade biển kiểm soát 29X1-05173.

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 98 viên ma túy tổng hợp dạng ngựa; 35 triệu đồng; 2 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan.

Bước đầu, ban chuyên án làm rõ đối tượng Dương vận chuyển thuê số ma túy trên từ Sơn La đến Lạng Sơn với tiền công là 20 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt những nghi can liên quan.