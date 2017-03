Bất ngờ được CSGT gọi đến nhận lại xe đã mất hơn một năm

Ngày 2-6, tổ công tác Y5/141 (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa giúp một phụ nữ tìm lại được chiếc xe đã mất của mình trước đó hơn một năm.

Cụ thể, chiều hôm qua (1-6), trong lúc làm nhiệm vụ tại nút giao thông Thanh Niên - Thụy Khuê, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy Honda Lead vi phạm luật giao thông nên đã dừng xe kiểm tra.

Do nam thanh niên này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc chiếc xe, cán bộ của tổ công tác đã tiến hành xác minh nóng, qua đó phát hiện BKS đang sử dụng là của một chiếc xe khác. Từ số khung và số máy, tổ công tác tiến hành tra cứu, xác minh được người chủ theo đăng ký xe là chị Nguyễn Mai Anh (trú tại Ba Đình, Hà Nội) kèm theo một số điện thoại cá nhân.



Chị Nguyễn Mai Anh may mắn tìm lại được chiếc xe bị mất trộm hơn một năm.

Tuy nhiên, dù các cán bộ đã liên hệ nhiều lần theo số điện thoại trên nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người nhấc máy. Trước tình hình này, tổ công tác tiếp tục cử một người trực tiếp đi xác minh theo địa chỉ của người chủ xe.

Sau gần 30 phút, chiến sĩ này gọi điện thoại về tổ công tác và cho biết đã liên lạc được với chủ xe và chiếc xe đang bị tạm giữ là tài sản từng bị đánh cắp của gia đình chị Nguyễn Mai Anh.

Theo đó, vào tháng 4-2015, chị Mai Anh để xe trước cửa nhà, sau khi vào trong khoảng 15 phút và quay ra thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Ngay khi sự việc xảy ra, chị Mai Anh đã làm đơn trình báo đến công an phường sở tại. Tuy nhiên, đã hơn một năm chiếc xe vẫn “bặt vô âm tín”.

Người phụ nữ may mắn này cũng cho biết chị vô cùng bất ngờ và vui mừng khi được công an thông báo đến nhận lại xe. Đây là chiếc xe đã gắn bó với chị rất lâu, là vật may mắn của gia đình mình.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, chị đã có mặt tại trụ sở Công an phường Thụy Khuê để trình báo và làm thủ tục nhận lại tài sản bị mất cắp.