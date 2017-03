Bắt nhóm đe dọa ném bom, tống tiền

Ngày 6-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ ba nghi can có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đó là Dương Sòng Phách (tự Cường), Nguyễn Văn Tình (tự Mập) và Lê Thanh Hùng (còn gọi là Nguyễn Minh Hùng).

Đây là những đối tượng không công ăn việc làm nhưng muốn có tiền tiêu xài vào dịp tết nên đã manh động gây án táo tợn.

Theo Thiếu tá Võ Khôi Nghĩa, Đội trưởng Đội 2 PC45, ngày 18-2 (nhằm ngày 30 tết âm lịch), cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của ông V. (ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) trình báo bị một băng nhóm liên tục dùng điện thoại hăm dọa sẽ đốt nhà, giết con ông V. Dù đang trong những ngày cận tết nhưng trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo PC45 đã chỉ đạo các trinh sát vào cuộc xác minh, phối hợp công an địa phương bảo vệ gia đình ông V.





Các nghi can cưỡng đoạt tài sản bị bắt. Ảnh: HT

Qua xác minh, từ ngày 16-2, ông V. liên tục nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại lạ đe dọa. Đến trưa 17-2, khi ông V. đang đi trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc ấp 3, xã Tân Kiên, Bình Chánh) thì có hai thanh niên đi trên một xe máy kè theo rồi bất ngờ dùng cây sắt đập vào lưng và vai ông V. gây thương tích.

Tiếp đó ngày 27-2, biết ông V. làm giám đốc một công ty nên những kẻ lạ mặt tiếp tục nhắn tin đe dọa đập phá công ty. Chúng xưng là “giang hồ cộm cán ở quận Tân Phú” yêu cầu ông V. phải giao nộp 200 triệu đồng nếu không sẽ bị trừng phạt. Quả như lời đe dọa, ngay đêm 27-2, khi gia đình ông V. đang ngủ thì bỗng có một đám cháy ngay trước nhà, may nhờ hàng xóm phát hiện dập lửa kịp thời. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã xuống khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng là chai bom xăng mà đối tượng ném vào nhà ông V. Không dừng lại ở đó, đêm cùng ngày, ông V. lại nhận được tin nhắn của đối tượng dọa sẽ biến cả nhà ông thành “heo quay”.

Trước sự liều lĩnh manh động của băng nhóm giang hồ giấu mặt, lãnh đạo Phòng PC45 đã chỉ đạo Đội 2 rà soát, xác định băng nhóm gây án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 2 phát hiện chiều 5-3 băng tống tiền buộc ông V. giao 200 triệu đồng tại một quán cà phê ở quận 5. Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang nhận tiền của ông V. thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ 200 triệu đồng, bốn ĐTDĐ, hai cây vũ ba khúc, hai xe máy.

Bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi đánh ông V., ném bom xăng vào nhà ông, nhắn tin đe dọa để buộc ông V. phải giao tiền.

Hiện toàn bộ đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an quận 5 tiếp tục điều tra, đồng thời truy bắt kẻ chỉ điểm cho ba nghi can này thực hiện hành vi tống tiền.

HOÀNG TUYẾT