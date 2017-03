Bắt nhóm lừa đảo qua điện thoại

(PLO)- Ngày 10-10, Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối cùng công an TP. HCM bắt giữ nhóm nghi can chuyên gọi điện thoại giả danh cơ quan pháp luật đe dọa nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản.