Bắt nhóm nghi can trộm xe máy chuyên nghiệp

Trước đó, vào ngày 16-7, Công an huyện Đăk R’lấp nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Phương (trú tại xã Đắk Wer) trình báo việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy hiệu Sirius đang dựng trong sân nhà. Sau đó, Công an huyện Đắk R’lấp đã điều tra và xác định được Thương là nghi can có liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai nhận từ khoảng tháng 5-2015, Thương đã cùng Hiếu và năm đồng phạm khác (chưa rõ lai lịch) thực hiện bảy vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Đắk R’lấp. Tài sản trộm cắp được, chúng đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Công an huyện Đắk R’lấp đang tiến hành truy bắt các nghi can còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

MINH TÍN