Bắt nóng hai nghi can cướp giật trên phố

Ngày 13-7, Công an phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết đang làm thủ tục bàn giao hai nghi can Trần Danh Vân (24 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (20 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Hai nghi can cướp giật tài sản bị bắt giữ.

Trước đó, vào đêm 12-7, khi anh Nguyễn Trọng An (18 tuổi) đi xe máy chở chị Hoàng Thị Hương (17 tuổi) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, khi tới đoạn gần Công an phường Đông Hòa thì bị Vân và Thắng đi xe máy áp sát giật chiếc điện thoại Sony C4 mà anh An đang cầm trên tay.



Lúc này nạn nhân liền truy hô. Nghe tiếng tri hô, Công an phường Đông Hòa đang trên đường tuần tra phát hiện đã nhanh chóng truy bắt nghi can. Cuộc truy bắt hơn 2 km thì các nghi can bị công an bắt giữ cùng tang vật.