Bắt ông 66 tuổi dâm ô thiếu nữ thiểu năng trí tuệ

Tin từ Công an TP Hải Phòng ngày 11-7 cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Bùi Tiến Phượng (66 tuổi, trú tại ngõ 275 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em theo điều 116 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ông lão 66 tuổi này đã bị bắt quả tang đang có hành vi dâm ô, sàm sỡ với em N.T.H.L. (14 tuổi, cùng trú tại phường Đông Khê). Điều đáng nói là em L. bị thiểu năng trí tuệ, lại vừa câm vừa điếc.

Theo tài liệu điều tra, do nghi ngờ ông Phượng có hành vi dâm ô với em L., hồi 14 giờ 30 phút, tại nhà bà Trần Thị Thưởng (SN 1945, ở phường Đông Khê; là bà ngoại em L.), vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Ninh (SN 1992) và chị Nguyễn Thị Linh Chi (SN 1993) cùng anh Nguyễn Anh Việt (SN 1994), cùng trú tại phường Đông Khê, đã phục bắt quả tang ông Phượng có hành vi dâm ô với em L.

Khi bị bắt quả tang, ông Phượng đã lột quần và thực hiện hành vi dâm ô, bỉ ổi với thiếu nữ bị thiểu năng trí tuệ này.

Ông Phương sau đó đã bị đưa tới công an Đông Khê để điều tra, làm rõ.