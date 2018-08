Bắt tạm giam nghi phạm lừa đảo xin biển số đẹp cho ô tô

Chiều 9-8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Bá Phước (36 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, Cần Thơ) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, anh NTĐ (ngụ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) gửi đơn tố cáo Phước có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Phước nói có mối quan hệ nên có thể xin biển số xe ô tô 65A-139.79 cho anh Đ. với giá 5.000 đôla và Phước nói anh Đ. đưa trước 60 triệu đồng để lo thủ tục. Tuy nhiên, anh Đ. phát hiện biển số xe này đã có người sử dụng nên yêu cầu Phước trả lại tiền nhưng không được trả lại.



Bị can Phước. Ảnh: Công an cung cấp



Làm việc với công an, Phước thừa nhận vụ việc trên và khai đã chiếm đoạt của hai người khác trên địa bàn Cần Thơ 150 triệu đồng với thủ đoạn hứa hẹn xin cho vào ngành công an, xin cho đi nghĩa vụ ngành công an.