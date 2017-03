Bắt thanh niên đi ‘xin’ tiền bằng dao

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi, ngụ Long Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 29-10, Phước đi xe máy đến một quán cà phê trên địa bàn. Khi đến quán, Phước thấy nhóm thanh niên đánh bài ăn tiền nên cùng tham gia.

Sau khi thua hết tiền, Phước yêu cầu ông Nguyễn Thanh Duy đang có mặt tại đây cầm chiếc xe máy để lấy 1 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Duy không đồng ý.

Lúc này Phước quay sang “xin” ông Duy 200.000 đồng để tiếp tục đánh bài. Thấy Phước thua bạc, ông Duy hứa nếu chơi thắng thì sẽ cho. Nhưng sau khoảng 30 phút, ông Duy đã thua nên chỉ cho Phước 100.000 đồng.

Bực tức, Phước dùng ghế nhựa đánh ông Duy ngã xuống đất. Không dừng lại đó, Phước tiếp tục lấy dao Thái Lan để trong cốp xe ra gí vào cổ ông Duy yêu cầu phải “cho” 500.000 đồng. Thấy hành động của Phước rất liều lĩnh, ông Duy đành móc túi ra đưa cho.

Lấy được tiền, Phước tiếp tục tiến tới những người có mặt ở quán cà phê này để “xin” tiền. Vì sợ Phước sẽ làm liều nên những người có mặt đều lấy tiền đưa cho Phước, mỗi người từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Phước tiếp tục lấy xe máy đến một quán cà phê gần đó xin tiền của một số người khác được tổng cộng 1,1 triệu đồng.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt bắt giữ nghi can. Tại cơ quan điều tra, Phước khai do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên đã làm liều đi “xin đểu” mọi người.