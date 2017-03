Bắt thanh niên đưa thiếu nữ 16 tuổi vào khách sạn

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 vừa khởi tố vụ án, chờ kết quả giám định để xem xét khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiếu (23 tuổi, quê Bạc Liêu) về hành vi giao cấu với trẻ em.



Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, tháng 8-2013 bà HTP (ngụ quận 10) phát hiện con gái là LHV (hơn 15 tuổi) mang thai. Bà gặng hỏi thì V. nói bị Hiếu dụ dỗ đưa vào một khách sạn ở đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1…