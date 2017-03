Bắt thêm nghi can trong vụ thiếu nữ dùng nón đánh cướp

Theo đó, ngày 24-9, liên quan đến vụ nữ công nhân bị hai tên cướp áp sát giật dây chuyền trên đường số 40 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), Công an quận Bình Tân cho biết vừa bắt giữ thêm nghi can Vương Đức Sang, 18 tuổi (quê Long An).



Thạch (bên Trái) và Sang bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp dây chuyền của nữ công nhân. Ảnh công an cung cấp.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào 6 giờ 30 phút sáng ngày 22-9, chị Tr. (23 tuổi, ngụ Bình Tân) điều khiển xe máy biển số 54M… chở bạn cùng là công nhân Công ty PouYuen lưu thông trên đường số 40 đến chỗ làm.



giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ chị Tr. Đến trước tiệm Internet số 36 trên đường số 40 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì bất ngờ bị Huỳnh Ngọc Thạch (18 tuổi, ngụ quận 6) và Vương Đức Sang (18 tuổi, quê Long An) đi hai xe máy chạy cùng chiều áp sát; Thạch điều khiển xe tay ga hiệu Luvias dùng taytrên cổ chị Tr.



Hiện trường vụ việc xảy ra trên đường số 40, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Tuy nhiên, nữ công nhân đã dùng tay giật mạnh tay lái xe máy tên cướp khiến hai xe va chạm rồi cùng ngã ra đường. Sang thấy vậy rồ ga bỏ chạy mất.



Nữ công nhân 23 tuổi bật dậy sau cú ngã, cầm nón bảo hiểm đánh tới tấp tên cướp. Nhiều người dân chứng kiến sự việc lao vào hỗ trợ, khống chế Thạch và giao nộp cho công an phường.

Diễn biến vụ việc đã được một camera an ninh của người dân quay lại.

Tại cơ quan điều tra Sang và Thạch đề khai nhận hoàn toàn vụ việc.