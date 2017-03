Bắt trùm ma túy liên tỉnh, thu được súng và ma túy trong xe hơi

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM vừa phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ tám đối tượng; thu giữ 10 kg ma túy đá, hai bánh heroin, hai xe ô tô, gần 2,5 tỉ đồng, hơn 52.000 USD, ba khẩu súng, 15 viên đạn cùng nhiều tang vật khác trong đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Duy Hùng (46 tuổi, quê Quảng Trị, ngụ tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Tiến Khanh (35 tuổi, ngụ Tap Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cầm đầu.



Hùng bị phát hiện bắt giữ cùng với một khối lượng lớn ma túy, súng và tiền.

Trước đó, vào năm 2003, Hùng đã bị kết án bảy năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, để xây dựng vỏ bọc nhằm buôn bán ma túy, Hùng mở gara ô tô lớn tại TP Thái Nguyên.



Hành tung của Hùng dần bị lộ khi vào đầu năm 2016, các trinh sát của PC47 Công an TP.HCM và C47 Bộ Công an bắt quả tang, lấy lời khai của Nguyễn Thanh Phú (30 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hữu (22 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM), thu giữ 2 kg ma túy đá được ngụy trang cẩn thận trong thùng trái cây. Nhất cử nhất động của “ông trùm” bị rơi vào tầm ngắm của lực lượng chức năng.



Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Ngày 18-5, trinh sát phát hiện Hùng gặp Khanh ở gần cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Sau đó, Hùng điều khiển xe ô tô về một con hẻm trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 24, quận Bình Thạnh). Khi Hùng chuẩn bị bước vào xe hơi cùng người tình thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ. Tang vật tu giữ là 6 kg ma túy đá, một khẩu súng K59, 15 viên đạn, một nòng giảm thanh, 50.000 USD, hơn 2,1 tỉ đồng, xe ô tô cùng nhiều giấy tờ liên quan.



Tại cơ quan điều tra, Hùng khai mua ma túy của một người Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với giá 200 triệu đồng/kg. Sau đó, ma túy được Hùng vận chuyển bằng xe riêng vào TP.HCM bán cho Khanh. Mỗi kg ma túy Hùng thu lời 150 triệu đồng.

Riêng Khanh, sau khi giao dịch với Hùng xong thì điều khiển xe hướng về tỉnh Lâm Đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Lực lượng PC47 Công an TP.HCM v9à C47 Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Khanh cùng hai đồng bọn trên xe là Nguyễn Văn Hải (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Võ Kim Khánh (29 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên). Tang vật thu giữ 1 kg ma túy đá, một khẩu súng ngắn và một xe ô tô.

Qua truy xét mở rộng, công an bắt giữ thêm một số người liên quan là Khưu Thanh Thảo (tự Cu Tửng, 42 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM), thu giữ hai bánh heroin, 312 triệu đồng, 2.200 USD và một khẩu súng ngắn và Nguyễn Đức Thanh Tuấn (26 tuổi), đàn em của Hải, thu 300 g ma túy đá. Khám xét phòng trọ của Hải trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM), công an thu giữ 700 g ma túy đá.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ xử lý.