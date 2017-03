"Bẫy điện chết người" rồi giấu xác phi tang

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Ngọc Tư (41 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, Vĩnh Long). Chiều 10/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Tư chết do bị điện giật. Cho đến sau sự việc xảy ra, trên phần ruộng do ông Lê Văn Mười (ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) thuê tại ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận để trồng lúa vẫn còn một số bẫy chuột bằng điện.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 19h ngày 4/8 vừa qua, anh Tư cầm dụng cụ ra đồng để soi ếch, bắt cá như mọi hôm. Tuy nhiên, đêm đó, anh Tư không về nhà nên gia đình có tổ chức đi tìm nhưng vẫn không thấy anh ở đâu. Đến sáng hôm sau, sau khi tiếp nhận thông tin từ ông Nguyễn Văn Thọ - cha anh Tư, Công an xã Mỹ Thuận đã kết hợp cùng người dân địa phương tổ chức truy tìm. Đến khoảng 16h chiều, lực lượng tìm kiếm và người dân đã phát hiện trong vườn nhà ông Tư Hữu (ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận) có một bờ đất vừa bị đào xới; tiến hành moi đất lên thì phát hiện một bao đựng xác người đã chết cháy. Gia đình ông Thọ xác định thi thể nói trên chính là anh Tư.

Trong lúc cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường thì người dân phát hiện trong căn chòi cách đó hơn 100m, ông Mười - người thuê đất làm ruộng, vừa uống thuốc trừ sâu tự tử. Ngay lập tức, ông Mười được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 11/8, trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Lê Văn Tâm - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an tỉnh Vĩnh long cho biết, hiện ông Mười đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan CSĐT cũng đã lấy lời khai ban đầu và ông Mười đã thừa nhận hành vi cài điện, bẫy chuột nhưng dẫn đến cái chết của anh Tư. Phát hiện tai nạn xảy ra, ông đã giấu xác nạn nhân rồi tự tìm đến cái chết...





Theo Binh Huyền (CAND)