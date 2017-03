Bé gái bảy tuổi bị đánh bầm tím trong cơ sở tu tại gia

Ngày 8-3, cơ quan Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ một bé gái có dấu hiệu bị bạo hành tại một cơ sở tu tại gia ở ấp Bình Hòa (xã An Bình) do bà Ph. (36 tuổi) quản lý.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-3, bé gái THKH (bảy tuổi, quê Đắk Lắk) đi học tại Trường Tiểu học An Bình B (xã An Bình) thì cô giáo chủ nhiệm phát hiện trên cơ thể của cháu H. có nhiều vết bầm tím nên báo cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng địa phương đưa cháu H. đi khám sức khỏe.

Ghi nhận thấy cháu H. có nhiều vết bầm tím ở chân, tay và trầy chảy máu ở mặt. Ngoài ra, qua kiểm tra các bác sĩ còn phát hiện cháu H. bị gãy tay trái mấy ngày trước.



Những vết bầm tím tay và chân của cháu H. Ảnh: Vũ Hội

Xác minh thông tin ban đầu, cơ quan chức năng địa phương cho biết ba mẹ cháu H. có quen biết với bà Ph. Vì vậy, gia đình đã gửi cháu H. ở chỗ bà Ph. chăm sóc và nuôi dạy. Cháu H. nói vết bầm tím do bị bà Ph. đánh nhưng không nói đánh bằng hình thức nào. Bà Ph. có nhận mình đánh cháu H. bằng roi để dạy cháu. Còn tay trái cháu H. bị gãy thì bà Ph. cho biết là do cháu bị ngã xe đạp.

Cơ sở tu tại gia của bà Ph. tự lập từ hơn hai năm nay và không được địa phương chấp thuận. Tại đây ngoài cháu H., bà Ph. còn nuôi từ thiện bốn đứa trẻ khác.

Còn Công an huyện Phú Giáo cho biết: “Công an điều tra vẫn đang xác minh, lấy lời khai để làm rõ việc cháu H. bị bạo hành nên chưa có kết luận chính thức. Sau khi có kết luận chính thức thì sẽ có hướng xử lý theo quy định của pháp luật".