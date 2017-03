Bị bạn nhậu trộm xe

Ngày 13-3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Bá Linh (23 tuổi, quê Bình Phước) về tội Trộm cắp tài sản.



Nghi can Linh tiếp tục sa lưới pháp luật sau khi vừa ra tù. Ảnh: VH.

Vào tối 5-2, Linh và anh Huỳnh Thái Lâm cùng một số người bạn nhậu gần khu vui chơi trên đường 22 tháng 12 (thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Đến khuya cùng ngày do say nên anh Lâm và Linh không về mà vào khu vui chơi để ngủ lại.



Đến gần sáng, khi tỉnh dậy thấy anh Lâm còn ngủ say, Linh đã lấy trộm xe máy và điện thoại của anh này rồi trốn. Nạn nhân tỉnh giấc, biết bị mất đồ nên đến cơ quan công an trình báo.

Sau nhiều ngày điều tra mở rộng, Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ được Linh khi nghi can đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Được biết, Linh có hai tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.