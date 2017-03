Bị hiếp dâm, học sinh lớp 6 mang bầu 4 tháng

Nạn nhân là cháu Đ.T.N (SN 2000) ở thôn Nghĩa Môn, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Hiện N mới chỉ học lớp 6 tại một trường trung học trên địa bàn.

“Nếu nói với ai sẽ giết chết”

Nhiều ngày qua, người dân ở đây vô cùng phẫn nộ trước sự việc cháu Đ.T.N bị gã hàng xóm đồi bại là Vũ Văn Diễn (45 tuổi) nhiều lần hiếp dâm dẫn đến có bầu. Đau lòng thay khi cái thai trong bụng của N đã được 4 tháng tuổi thì gia đình mới phát hiện ra.

N là con út trong gia đình có 4 chị em. Từ hôm biết mình mang thai, N luôn sống co ro khép mình, sợ hãi. Em không trò chuyện với bất kỳ ai, chỉ kể câu chuyện khi công an hỏi.

Sau một hồi lâu thuyết phục, N mới cho chúng tôi biết vào đúng vào ngày tết ông Táo (23/12 âm lịch), sau khi cả gia đình ăn cơm xong mẹ và bố đi nghỉ trưa ở gian nhà trong, còn N nằm nhà ngoài xem phim.

Bỗng nhiên, N thấy gã hàng xóm gọi thì chạy ra xem gã hỏi gì, nhưng gã chỉ bảo N đi theo gã. Trong vô thức, đứa bé 13 tuổi đã theo sau gã đến một ngôi nhà hoang và bị ép làm chuyện người lớn.

“Đến ngôi nhà hoang trên đồi, chú ôm ghì chặt rồi làm chuyện ấy với cháu. Cháu kêu la và vùng vẫy vì đau nhưng chú ấy vẫn không buông ra. Sau đó, chú để cháu mặc quần áo và cho cháu về nhà. Trước khi chạy về nhà, chú ấy còn dọa cháu là không được nói với ai chuyện này, nếu không chú ấy sẽ giết chết”.

“Rồi thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật chú ấy lại gọi cháu lên ngôi nhà hoang đó và tiếp tục làm chuyện ấy với cháu. Lần nào cũng thế, cứ xong việc là chú ấy đe dọa cháu là không được nói bất cứ với ai không thì sẽ giết chết. Cháu cũng sợ nên không dám nói cho ai biết và vì sợ nên lần nào chú Diễn gọi lên làm chuyện ấy cháu cũng phải làm theo. Sau những lần làm chuyện ấy xong, chú cho ổi và táo mang về nhà ăn, hôm thì cho 20.000đ hoặc 50.000đ. Cháu không nhớ chú ấy làm với cháu bao nhiêu lần nữa” – N kể.

Có thai, bệnh viện chẩn đoán viêm họng, viêm đại tràng!

Gạt nước mắt, người mẹ khốn khổ của N tên V.T.D tâm sự: “Nhà lão Diễn có một vườn trái cây. Đây có lẽ là cái bẫy để lão ta dụ dỗ con tôi. Nhiều hôm tôi thấy con mang rất nhiều táo, ổi về nhưng không nghĩ là nó lấy nhà lão ta”.

Cũng theo chị D thì gã hàng xóm đồi bại làm nghề thợ xây nhưng bữa đi bữa không. Chị thì suốt ngày bận công việc đồng áng nên không để ý đến con cái. Ngày N mang thai khoảng 2, 3 tháng chị cũng phát hiện thấy con có những biểu hiện khác lạ, rồi thấy bụng to lên nhưng cũng cứ nghĩ con béo bụng, rồi khi con chậm kinh nguyệt lại cho rằng con nó mới dậy thì nên việc chậm kinh nguyệt cũng là bình thường chứ chị không bao giờ nghĩ có chuyện tày trời như vậy đến với đứa con của mình.

Chị D ngậm ngùi: “Một thời gian sau, tôi lại thấy cháu kêu đau bụng, môi thâm. Nghĩ con bị bệnh gì nên tôi đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, các bác sĩ nói con tôi bị viêm đại tràng nên kê cho một đơn thuốc về uống. Uống hết thuốc mà những biểu hiện “bất thường” của con vẫn không thay đổi gì. Hai mẹ con lại xuống bệnh viện khám tiếp lần nữa. Lần này, họ lại nói con tôi bị viêm họng và cũng kê thuốc cho về nhà uống. Cũng uống hết cả đơn thuốc nhưng cháu lại càng tỏ ra mệt mỏi, khó thở”.

“Lần thứ 3 tôi đưa con ra ngoài phòng khám tư, bác sĩ ở đây chuẩn đoán con tôi đang mang thai đã đến tuần thứ 17. Tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật nên đưa con quay trở lại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn khám. Tại đây, các bác sĩ cũng kết luận cái thai 17 tuần tuổi trong bụng con tôi là có thật thì tôi mới tin tai họa đã thật sự ập xuống gia đình mình”.

Chị D. bàng hoàng không tin gã hàng xóm lại làm chuyện tày trời với con gái chị

Sau khi phát hiện ra cái thai trong bụng con mình chính là của gã hàng xóm đồi bại, gia đình chị D đã báo Công an. Diễn bị bắt tạm giam ngay sau đó. Hiện, cái thai 4 tháng tuổi trong bụng cháu N đã được gia đình đưa cháu đi giải quyết do sức khỏe cháu yếu và cháu còn quá nhỏ để có thể sinh con.

Trao đổi về vấn đề trên qua điện thoại, Thượng tá Phạm Trung Trực, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an Thị xã Bỉm Sơn cho biết: “trường hợp cháu N bị ông Diễn là hàng xóm hiếp dâm dẫn đến mang thai là có thật. Tuy nhiên, do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên mọi hồ sơ Công an thị xã Bỉm Sơn đã chuyển cho Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý giải quyết theo thẩm quyền”.

Theo Nguyễn Thùy (Dân trí)