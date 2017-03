Bình Dương: Tấn công có hiệu quả nhiều loại tội phạm

Giao lưu các đơn vị điển hình trong phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”

Ngày 22-6, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh tổ quốc” 5 năm. Đến tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trần Thanh Liêm, đại diện Bộ Công an, lãnh đạo một số ban ngành, đại hiện một số Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 111 cá nhân tiêu biểu điển hình trong phong trào “Vì An ninh Tổ quốc” trong 5 năm (2010- 2015).

Báo cáo tại Đại hội, Đại tá Mai Công Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm ANTT và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tập trung chuyển hóa địa bàn vùng giáp ranh thị xã Dĩ An, sau đó nhân rộng toàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn lực lượng, Công an tỉnh Bình Dương đã tấn công có hiệu quả nhiều loại tội phạm như, tội phạm hoạt động có tổ chức; tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; tội phạm dùng vũ khí nóng, bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản....

Trong giai đoạn 2010-2015, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra trên 5.800 vụ, giảm gần 10% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ điều tra khám phá án trung bình hàng năm tăng gần 17% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt khá cao.