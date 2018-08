Bộ Công an chỉ đạo vụ súng phóng bùi nhùi chặn quái xế

Sáng 29-8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Tham mưu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã có kết luận, chỉ đạo liên quan đến việc sử dụng ống phóng bùi nhùi bắt quái xế được sử dụng ở Thanh Hóa trong thời gian vừa qua.





Ống phóng bùi nhùi chặn quái xế vừa được CSGT Thanh Hóa giới thiệu tại buổi sơ kết của Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức tại tỉnh Tiền Giang. Ảnh: VĂN ĐỨC

Theo đó, tại buổi sơ kết sáu tháng đầu năm 2016 của Cục CSGT (Bộ Công an), sau khi CSGT Thanh Hóa giới thiệu súng phóng bùi nhùi chống đua xe trái phép và những hiệu quả việc sử dụng ống phóng bùi nhùi bắt quái xế, đua xe trái phép, không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và từ đây phát hiện nhiều trường hợp là tội phạm, ổ nhóm tội phạm.

Sau đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã có văn bản giao cho Cục CSGT (Bộ Công an) thẩm định, triển khai hội thảo khoa học về việc sử dụng ống phóng bùi nhùi trước khi trở thành công cụ của CSGT.

Cũng theo Thiếu tá Cường, tại hội thảo này các nhà khoa học sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá lại toàn diện về việc sử dụng ống phóng bùi nhùi, tính hiệu quả, an toàn… trước khi có cho phép sử dụng ống phóng bùi nhùi.

Trước đó, có nhiều ý kiến của người dân xung quanh câu chuyện CSGT TP Thanh Hóa sử dụng bùi nhùi lưới để bắt quái xế, những người đi xe lạng lách, đánh võng. Một số ý kiến cho rằng nếu bắt 1.000 trường hợp an toàn nhưng chỉ cần một trường hợp vi phạm bị tai nạn thì họ có quyền kiện ngược lại CSGT.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT TP Thanh Hóa, cho biết việc sử dụng súng bắn bùi nhùi lưới và lưới đã được lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa, giám đốc Công an tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện để xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Cũng theo ông Hải, đến nay chưa có trường hợp bị thương sau khi bị cảnh sát ném bùi nhùi vào bánh sau của xe. Khi người vi phạm bỏ chạy, CSGT ở phía trước sẽ ném, bắn lưới vào bánh sau của xe. Lưới sẽ cuốn vào may ơ, nan hoa… khiến xe chạy chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Khi sử dụng biện pháp này, người dân ủng hộ và chưa có trường hợp nào bị thương.



Ống phóng bùi nhùi sẽ được CSGT tổ chức một cuộc hội thảo khoa học đánh giá lại toàn bộ về mức độ an toàn, tính hiệu quả của nó trước khi có quyết định nhân rộng sử dụng trong cả nước. Ảnh: Đ.TRUNG

Trong khi đó, Trung tá Lê Hồng Thái, Phó Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa, cho hay việc áp dụng bùi nhùi lưới đến nay đã là một quá trình, thời gian dài, đồng thời đã xác định được tính hiệu quả cao của nó. Vì thế CSGT TP Thanh Hóa đã ứng dụng thử nghiệm trở lại với bùi nhùi lưới.

Điều này đã được Công an tỉnh cho phép Công an TP Thanh Hóa thực hiện và quá trình thực nghiệm này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, được người dân và chính quyền địa phương các cấp hết sức ủng hộ.



Quá trình dùng bùi nhùi bắt quái xế CSGT Thanh Hóa cũng phát hiện những trường hợp từng nằm trong ổ nhóm tội phạm, thậm chí là phát hiện vũ khí nóng. Ảnh: H.HẢI

Cũng theo Trung tá Lê Hồng Thái thông tin, ống phóng bùi nhùi lưới hiện nay vẫn chưa được xem xét như một công cụ hỗ trợ của CSGT trong quá trình bắt giữ các đối tượng cố tình vi phạm khi tham gia giao thông. Để sử dụng hiệu quả và đúng với quy định của pháp luật, Phòng CSGT Thanh Hóa đã có đề xuất với Cục CSGT, Bộ Công an và báo cáo với Bộ Công an sớm đưa ống phóng bùi nhùi vào danh mục công cụ hỗ trợ của CSGT trong việc xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người đi đường.