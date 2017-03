Bộ Công an thụ lý điều tra vụ nổ tại Công an Đắk Lắk

Một chiến sĩ bị thương trong vụ nổ đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đại Dũng

Sáng 13-12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về vụ nổ lớn tại trụ sở công an tỉnh khiến ba cán bộ công an tử vong. “Đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không có dấu hiệu của khủng bố phá hoại. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung cứu chữa cho ba người bị thương và tổ chức an táng cho các cán bộ, chiến sĩ tử vong”. Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn công an tỉnh, thông tin về vụ nổ tại cuộc họp báo.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 ngày 12-12, người dân phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột nghe tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ trụ sở công an tỉnh này. Nhiều nhà dân xung quanh bị rạn nứt tường, hư hại…

Theo Thượng tá Tuấn, vụ nổ xảy ra tại kho lưu giữ vật chứng của Phòng An ninh điều tra công an tỉnh làm sáu cán bộ trực thương vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, các lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa người bị thương đi cấp cứu, phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Ngoài ra, công an cũng kiểm tra, khắc phục thiệt hại các nhà dân lân cận do vụ nổ gây ra.

Ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong ba cán bộ công an hy sinh có anh Y Quyết BKrông (29 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường), là con trai ông Niê Thuật, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này. Ngoài ra, anh Ngô Quang Cường (32 tuổi, Phòng Cảnh sát môi trường) và anh Phan Thế Trung (30 tuổi, Phòng Kỹ thuật hình sự) cũng hy sinh.

Bốn nạn nhân bị thương gồm anh Lê Quang Vũ (Phòng Cảnh sát môi trường), Y An Drê Bkrông (Phòng Kỹ thuật hình sự), Đặng Kỳ Hưng (Phòng Cảnh sát môi trường) và Thượng sĩ Vũ Như Khuê (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh). Riêng anh Vũ đã được chuyển về TP.HCM để tiếp tục điều trị, còn anh Khuê hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Chiều 13-12, đoàn công tác của Bộ Công an cũng vào Đắk Lắk để thăm hỏi, chỉ đạo điều tra vụ nổ. Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã dự lễ truy điệu Trung úy Ngô Quang Cường.