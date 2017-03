Bộ Công an triệt phá sới bạc cực 'khủng' trong núi sâu

Sáng 16-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết công an tỉnh này vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công một sới bạc thuộc “hàng khủng” trên địa bàn.