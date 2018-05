Bốn ngày nghỉ lễ, 79 người chết vì tai nạn giao thông

Đó là thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa cung cấp.

Cũng trong bốn ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ xử lý 25.904 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 4.531 phương tiện, tước 872 giấy phép lái xe.

Những vụ tai nạn giao thông phần lớn là người đi xe mô tô, xe máy



Dịp lễ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được hơn 140 phản ánh từ người dân. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định. Các vi phạm này tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội-Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại. Ngoài ra, còn có phản ánh tình trạng về một số va chạm giao thông, ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường và các khu vực xung quanh các trung tâm thu hút khách du lịch tham quan nghỉ dưỡng.



“Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung, thông tin được phản ánh…” - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định.

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng xe khách chở quá số người quy định diễn ra nhiều trong ngày đầu và cuối kỳ nghỉ, nhất là các tuyến Hà Nội-Thanh Hóa, Nghệ An. Bên cạnh đó, còn xảy ra hiện tượng ô tô đón trả khách trái quy định trên các tuyến đường cao tốc, chưa được các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý triệt để.

Ngoài ra, có hạn chế về ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Có thể kể đến là hành vi lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; đi sai phần đường làn đường; chuyển hướng không chú ý quan sát…

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 và mùa du lịch hè, mùa mưa lũ sắp tới, đơn vị kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động tiếp xúc cử tri của các Đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức người lao động trong hệ thống chính trị nêu gương về thực hiện quy định đã uống rượu, bia không lái xe và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông...